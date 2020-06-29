Descontinuado
DLP3533/00
Receptor Bluetooth con conexión auxiliar de 3,5 mm
Conectá el teléfono celular al sistema de audio del automóvil con este dispositivo Bluetooth. Se aplica a la reproducción de música y a la conexión de llamada telefónica. Conexión estable con sonido nítido. Versión de Bluetooth: conexión 5.0. Conector de salida de 3,5 mm.
Conectividad Bluetooth
3,5 mm (macho)
Mantenete conectado a una distancia de 10 metros en un rango sin barreras. Producto con una batería incorporada de 145 mAh de capacidad. Proporciona 8 horas de tiempo de reproducción de audio o 10 horas de tiempo de conversación telefónica. Cargá la batería con el puerto micro USB.
Disfruta de tu música desde el reproductor gracias a los altavoces excepcionales del equipo estéreo. Sólo tienes que conectar la estación base al equipo estéreo mediante el cable de audio. Una vez conectado el reproductor a la estación base, éste reproducirá la música a través del equipo estéreo.
Opiniones