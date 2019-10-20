Descontinuado
DLP5750/00
Batería USB versátil
Batería ultradelgada y segura de polímero de litio con una capacidad de 5000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería, ya que con este USB doble podrás cargar dos dispositivos de manera simultánea.
5000 mAh
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
Opiniones