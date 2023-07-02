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Batería portátil USB

DLP7717NB/00

Cargador portátil delgado y potente

Una gran capacidad de 10.000 mAh con una batería de polímero de litio segura. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Este es el compañero de viaje ideal, ya que proporciona energía a todos los dispositivos móviles.

Ver todos los beneficios

2 salidas USB: 1 A/2,1 A

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • 2 puertos de carga USB

Pantalla LCD para indicador de encendido

Pantalla LCD para indicador de encendido

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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