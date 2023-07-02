DLP7717NB/00
Cargador portátil delgado y potente
Una gran capacidad de 10.000 mAh con una batería de polímero de litio segura. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Este es el compañero de viaje ideal, ya que proporciona energía a todos los dispositivos móviles.
10.000 mAh
2 puertos de carga USB
Pantalla LCD para indicador de encendido
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
Opiniones