Descontinuado
DLP8720N/00
Cargador portátil delgado y potente
Contá con carga en todo lugar y cuando lo necesités; energía adicional para más de una carga completa. Dos puertos USB te permiten cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Gran capacidad de 20.000 mAh para cargar el teléfono varias veces de manera completa y también para cargar la tablet
20.000 mAh
USB doble
Batería de polímero de litio
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llevalo contigo, ponelo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.
Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llevátela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesités.
1.0
de 5
1
Reseña
Gabrielman
15/10/2025
Chile
No lo compren
Pesimo producto. Lo compre en Mayo. En octubre ya no funcionaba y la use solo 3 veces. Imposible contactarme con asistencia al cliente porque dice que el producto no existe
Esta reseña se realizó para DLP8720N Batería portátil USB
Fecha de uso 2025-06-14
Esta reseña se realizó para DLP8720N Batería portátil USB
Fecha de uso 2025-06-14