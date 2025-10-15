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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP8720N/00

1

| (1) Reseña

Cargador portátil delgado y potente

Contá con carga en todo lugar y cuando lo necesités; energía adicional para más de una carga completa. Dos puertos USB te permiten cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Gran capacidad de 20.000 mAh para cargar el teléfono varias veces de manera completa y también para cargar la tablet

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Cargador portátil delgado y potente

  • 20.000 mAh

  • USB doble

  • Batería de polímero de litio

Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

Cable micro USB incluido para conectar y cargar

El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llevalo contigo, ponelo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.

Recargá varias veces tus dispositivos durante el viaje

Esta fuente de alimentación externa te da alimentación adicional para más de dos recargas completas durante el viaje. Llevátela contigo al salir de viaje para disponer de una fuente de alimentación de apoyo cuando la necesités.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.0

de 5

1

Reseña

5
4
3
2

15/10/2025

Chile

Chile

No lo compren

Pesimo producto. Lo compre en Mayo. En octubre ya no funcionaba y la use solo 3 veces. Imposible contactarme con asistencia al cliente porque dice que el producto no existe

Esta reseña se realizó para DLP8720N Batería portátil USB

Fecha de uso 2025-06-14

Esta reseña se realizó para DLP8720N Batería portátil USB

Fecha de uso 2025-06-14

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