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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP8752NC/00

Disfrutá tu música y cargá en todas partes

Disfrutá tu música vayás donde vayás y cargá en todas partes. El cargador portátil de 5000 mAh integra un parlante Bluetooth. Llevalo contigo y salí de fiesta.

Ver todos los beneficios

Cargador portátil híbrido con parlante portátil

Disfrutá tu música y cargá en todas partes

Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

Bluetooth versión 4.1

Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento

Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento

Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus parlantes vayas donde vayas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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