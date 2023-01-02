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  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1
  • Cargador inalámbrico 3 en 1

Cargador inalámbrico Qi

DLP9230NB/00

Cargador inalámbrico 3 en 1

Cargá de forma inalámbrica tu teléfono inteligente, reloj y AirPods a la vez con este dispositivo de carga rápida. Tiene una potencia máxima de 15 W para reducir el tiempo de carga de tu dispositivo móvil y de 2,5 W y 5 W para cargar tu reloj y AirPods respectivamente.

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Carga rápida

Cargador inalámbrico 3 en 1

  • 15 W

  • Carga rápida

  • Carga inalámbrica Qi

Tecnología inalámbrica Qi

La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo poné los dispositivos en la base y disfrutá de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.

Con certificación QI de Wireless Power Consortium

Diseño antideslizante

Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La velocidad de carga depende de la condición de carga, incluidos el dispositivo host y el adaptador de alimentación.