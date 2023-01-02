DLP9230NB/00
Cargador inalámbrico 3 en 1
Cargá de forma inalámbrica tu teléfono inteligente, reloj y AirPods a la vez con este dispositivo de carga rápida. Tiene una potencia máxima de 15 W para reducir el tiempo de carga de tu dispositivo móvil y de 2,5 W y 5 W para cargar tu reloj y AirPods respectivamente.
15 W
Carga rápida
Carga inalámbrica Qi
La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo poné los dispositivos en la base y disfrutá de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.
Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.
Opiniones
La velocidad de carga depende de la condición de carga, incluidos el dispositivo host y el adaptador de alimentación.