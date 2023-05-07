DLP9779TB/00
Cargador portátil delgado y potente
Gran capacidad de 10.000 mAh con salida USB-C de 20 W y carga inalámbrica de 15 W. Se acabaron las molestias cuando el teléfono móvil se queda sin batería. Colocá el teléfono móvil en el anillo magnético para obtener una posición perfecta para la carga inalámbrica.
10.000 mAh
con carga inalámbrica
Puerto tipo C
El cargador inalámbrico está equipado con un borde magnético; a fin de obtener la posición de alineación óptima con los productos MagSafe, usalos para cargar productos Apple de forma inalámbrica.
Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente
La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo poné los dispositivos en la base y disfrutá de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.
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