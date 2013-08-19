Descontinuado
DS9000/10
Experimentá la alta fidelidad
El parlante con base de Philips es la puerta de acceso a todo lo que te gusta de la música. Este sistema ha sido fabricado con componentes de alta calidad y madera natural para reproducir la música de tu iPod, iPhone o iPad con un sonido auténtico y fiel al original.
para iPod/iPhone/iPad
El diseño de ingeniería de transición de audio te permite escuchar cada nota con claridad y disfrutar de música pura, natural y nítida. Su compleja ingeniería separa cada parte del espectro de sonido que percibe el oído en todas las frecuencias y las envía a los controladores adecuados. Las señales que sobrepasan la respuesta de frecuencia de un controlador no se envían para optimizar la calidad del sonido y reducir el nivel de distorsión. Además, los componentes electrónicos de primera calidad y el filtro de cruce pasivo ofrecen audio confiable, sin interferencias y fiel al original.
La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.
El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.
4.0
de 5
4
Reseñas
HP1970
19/08/2013
Argentina
Excelente producto
Es un equipo bárbaro. La calidad de sonido es fenomenal y el diseño clásico, moderno y lujoso. Se destacan muy bien los bajos y los agudos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base
05/10/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
RenatoGardini
26/10/2012
España
Incompatibilidad con iPad 2
El pequeño problema que tengo es que al contar con el iPad 2, el Dock no es compatible y no puedo cargar mientras reproduzco. Después satisfecho con su potencia y diseño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base