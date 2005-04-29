ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Imagen de un solo producto
  • Imagen de un solo producto

Descontinuado

EXP5463 Portable MP3-CD Player

EXP5463/55

Ver todos los beneficios
Disfruta de reproducción MP3 y WMA

Disfruta de reproducción MP3 y WMA

-

Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW

-

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.