Descontinuado
MiniVac potente para mejores resultados de limpieza
Disfrute de una mejor limpieza con esta potente aspiradora Philips MiniVac de 12 V para el hogar y el coche. El sistema de flujo de aire ciclónico de 2 fases garantiza un rendimiento duradero, mientras que la boquilla aerodinámica garantiza una recogida de polvo superior.
Batería de 12 V
Ciclónico sin bolsa
5 accesorios y bolsa de almacenamiento
Hogar y automóvil (c/ adapt. automóvil)
El diseño aerodinámico de la boquilla de la miniaspiradora Philips se creó para garantizar una óptima recolección de polvo, incluso de las partículas de polvo más finas. La forma ergonómica de la boquilla ayuda a limpiar incluso las áreas más difíciles de alcanzar.
El flujo de aire ciclónico sin bolsa mantiene la suciedad dentro de la rotación para garantizar una óptima potencia de succión y un rendimiento duradero en la limpieza. Su sistema de filtrado de 2 etapas garantiza que, una vez adentro, la suciedad no pueda escapar. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo filtro atrapa las partículas de polvo más finas.
Las baterías de níquel e hidruro metálico (NiMH)* potentes y de mayor duración de la miniaspiradora Philips no afectan el efecto de memoria. Este efecto reduce la capacidad de la batería con el paso del tiempo, reduciendo el tiempo de funcionamiento. Esta miniaspiradora con pilas de NiMH garantiza una potencia más duradera que los productos con pilas estándar de níquel-cadmio (NiCd) que sí tienen efecto memoria.
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4.6
de 5
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Aggus
01/08/2020
Argentina
Excelente.
Excelente producto, la tengo hace 2 años y cumple con su función a la perfección. Práctica, simple, aspira bien y la batería tiene una autonomía acorde. No es una aspiradora para usar todo el tiempo, te saca del paso para aspirar cosas puntuales.
Ventajas
Práctica
Contras
batería, me gustaría que rinda un poco más.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MiniVac FC6149/01 Aspiradora de mano
Fecha de uso 2018-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MiniVac FC6149/01 Aspiradora de mano
Fecha de uso 2018-08-01
coloric
11/02/2016
Argentina
El producto tiene muy buenas caracteristicas
Es muy eficiente como aspiradora, pero tiene una corta duración de uso con batería lo que no da tiempo a limpiar por ejemplo juego de sillones tapizados. Quisiera saber por su intermedio si le agrego un trafo de 220 volt c.a. a 12 volt c.c y así poder usarla con mas tiemp. Muchas gractas a Uds... Ricardo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MiniVac FC6149/01 Aspiradora de mano
Sí, recomiendo este producto
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RochiVelazquez
13/01/2016
Argentina
Aspiradora de mano
Me encanta es muy fácil de usar de limpiar. Es cómoda y me encanta el diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MiniVac FC6149/01 Aspiradora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MiniVac FC6149/01 Aspiradora de mano