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  • Elimina el polvo y la suciedad visibles
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Descontinuado

MiniVacAspiradora de mano

FC6152/01

Elimina el polvo y la suciedad visibles
La aspiradora de mano Philips facilita y agiliza la limpieza diaria. Viene con baterías recargables para máxima movilidad y los accesorios incluidos permiten que limpie superficies delicadas y alcance las esquinas más difíciles.
Ver todos los beneficios

Tecnol. de filt. de 2 etap. para una limp. fácil

Elimina el polvo y la suciedad visibles

  • 3,6 V

  • Negro y azul

  • 2 accesorios

  • Base de carga

Sistema de filtración de 2 etapas para obtener resultados de limpieza óptimos

El sistema de filtración de dos etapas garantiza que, una vez adentro, la suciedad no pueda escapar. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo atrapa las partículas de polvo más finas.

Batería de NiMH para uso diario de energía

Las baterías NiMH de la aspiradora portátil garantizan una potencia duradera con el paso del tiempo, en comparación con otro tipo de baterías que sufren el efecto memoria.

El funcionamiento sin cables le ofrece un 100 % de movilidad

El funcionamiento sin cables le ofrece un 100 % de movilidad

Gracias a sus baterías recargables podrá limpiar cualquier lugar sin necesidad de estar conectado a una toma de corriente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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