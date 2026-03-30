Descontinuado
FC6152/01
3,6 V
Negro y azul
2 accesorios
Base de carga
El sistema de filtración de dos etapas garantiza que, una vez adentro, la suciedad no pueda escapar. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo atrapa las partículas de polvo más finas.
Las baterías NiMH de la aspiradora portátil garantizan una potencia duradera con el paso del tiempo, en comparación con otro tipo de baterías que sufren el efecto memoria.
Gracias a sus baterías recargables podrá limpiar cualquier lugar sin necesidad de estar conectado a una toma de corriente.
Opiniones