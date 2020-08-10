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  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
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  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza
  • Alto poder de succión* para una mejor limpieza

Descontinuado

PowerPro CompactAspiradora sin bolsa

FC8471/61

3.7
| (12) Reseñas
Alto poder de succión* para una mejor limpieza
El nuevo Philips PowerPro Compact ofrece un potente rendimiento sin concesiones gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al avanzado diseño de la cubeta.
Ver todos los beneficios

Con tecnología PowerCyclone 4

Alto poder de succión* para una mejor limpieza

  • 1700 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtro de motor EPA 10

La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una sola vez

La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una sola vez

La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento, ya que separa el polvo del aire de una sola vez. Ofrece resultados de limpieza extraordinarios mediante de procesos de alta eficiencia: 1) El aire ingresa rápidamente al PowerCyclone gracias a la entrada de aire recta y uniforme. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire ascendente en la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W

El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W

El filtro EPA atrapa los parásitos microscópicos que causan alergias

El filtro EPA atrapa los parásitos microscópicos que causan alergias

El filtro EPA plegado tiene una superficie de filtro grande y una buena capacidad de filtración. En combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y ofrece resultados de filtrado de mejor calidad y más duraderos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 5

12

Reseñas

2

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Buena potencia y muy práctica. Tiene el cable largo lo cual lo hace muy práctico a la hora de moverme por la casa. La recomendaría sin dudas.

Ventajas

Cómoda. Cable largo y cómodo. Fácil de usar.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa

28/08/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buena potencia

Buena máquina con una importante potencia, el filtro EPA es un problema para su limpieza y para reemplazarlo ya que no se consigue facilmente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa

31/05/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Un producto Phillips con la inmejorable calidad de siempre

Siempre tuve aspiradoras Phillips y esta última tiene excelente potencia, es muy práctica para guardar tras su uso. Su sistema de recolección y vaciado sin bolsa es fantástico y estéticamente es muy bonita. Además liviana y con los accesorios adecuados. Y todo a un precio super accesible. Gracias Phillips por otro magnífico producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa

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Avisos legales

  1. Potencia de succión probada de acuerdo con la norma internacional DIN EN 60312/11/2008, probada por el instituto de pruebas externo SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., enero de 2013).