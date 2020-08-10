Descontinuado
FC8471/61
1700 W
PowerCyclone 4
Filtro de motor EPA 10
La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento, ya que separa el polvo del aire de una sola vez. Ofrece resultados de limpieza extraordinarios mediante de procesos de alta eficiencia: 1) El aire ingresa rápidamente al PowerCyclone gracias a la entrada de aire recta y uniforme. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire ascendente en la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.
El filtro EPA plegado tiene una superficie de filtro grande y una buena capacidad de filtración. En combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y ofrece resultados de filtrado de mejor calidad y más duraderos.
3.7
de 5
12
Reseñas
Michup
10/08/2020
Argentina
Muy bueno
Buena potencia y muy práctica. Tiene el cable largo lo cual lo hace muy práctico a la hora de moverme por la casa. La recomendaría sin dudas.
Ventajas
Cómoda. Cable largo y cómodo. Fácil de usar.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa
egsoriano
28/08/2017
Argentina
Comprador verificado
Buena potencia
Buena máquina con una importante potencia, el filtro EPA es un problema para su limpieza y para reemplazarlo ya que no se consigue facilmente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa
Bonita21
31/05/2017
Argentina
Comprador verificado
Un producto Phillips con la inmejorable calidad de siempre
Siempre tuve aspiradoras Phillips y esta última tiene excelente potencia, es muy práctica para guardar tras su uso. Su sistema de recolección y vaciado sin bolsa es fantástico y estéticamente es muy bonita. Además liviana y con los accesorios adecuados. Y todo a un precio super accesible. Gracias Phillips por otro magnífico producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerPro Compact FC8471/61 Aspiradora sin bolsa
Potencia de succión probada de acuerdo con la norma internacional DIN EN 60312/11/2008, probada por el instituto de pruebas externo SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., enero de 2013).