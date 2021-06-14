Descontinuado
FM12FD35B/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición URBAN hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
128 GB
Edición Urban 2.0
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.
Nunca más vas a perder la funda. La funda protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tenés que quitar la funda hacia atrás y conectar la memoria.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.