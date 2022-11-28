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        Unidad flash USB

        FM12FD85B/00

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición Pico hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

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        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        • 128 GB

        • Edición Pico 2.0

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        Diseño elegante y ligero

        Diseñado para ser delgado y liviano. Este diseño compacto y estético te permite llevar tus datos vayas donde vayas. Tené tus archivos multimedia y documentos al alcance de la mano siempre que los necesités.

        USB con diseño moderno y colorido

        Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

        Especificaciones técnicas

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        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.