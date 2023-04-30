FM16FD05D/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición Snow hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.
16 GB
Vivid Edition 2.0
Pack de 2
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.