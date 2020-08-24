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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM16FD170D/00

        Fácil de usar y conectar

        Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y conectar

        • 16 GB

        • Edición Motion 2.0

        • Pack de 2

        Diseño colorido y moderno

        Elegí tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y hacé que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.

        Capacidad de almacenamiento de 16 GB para archivos de gran tamaño

        Con la memoria de 16 GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        Especificaciones técnicas

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