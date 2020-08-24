Descontinuado
FM16FD175E/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
16 GB
Edición Motion 3.2
Paquete triple
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.