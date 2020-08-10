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SSD

FM25SS050P/00

Fácil de usar y conectar

Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.

Ver todos los beneficios

Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y conectar

  • 256 GB

  • Unidad de estado sólido

Sincronización de archivos entre la PC y el UFD

Cuando sincronizás todos los archivos de tu PC, podés acceder y trabajar con tus documentos estés donde estés y con sólo un par de clics.

Compresión automática de todos los archivos para ahorrar espacio

Comprimí todos los archivos de tu dispositivo flash USB y ahorrá espacio

Embalaje cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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