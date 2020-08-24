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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM32FD175D/00

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Edición Motion 3.2

        • Pack de 2

        El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

        El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

        USB con diseño moderno y colorido

        Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

        Diseño colorido y moderno

        Elegí tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y hacé que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.

        Especificaciones técnicas

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