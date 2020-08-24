Descontinuado
FM32FD175E/00
Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
32 GB
Edición Motion 3.2
Paquete triple
Elegí tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y hacé que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.
Opiniones