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Descontinuado

Unidad flash USB

FM51FD001B/00

Fácil de usar y conectar

Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.

Ver todos los beneficios

Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y conectar

  • 512 GB

  • Edición Vivid 3.0

USB con diseño moderno y colorido

Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

Funda protectora integrada para más comodidad

Nunca más vas a perder la funda. La funda protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tenés que quitar la funda hacia atrás y conectar la memoria.

Embalaje cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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