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Descontinuado

SSD

FM51FD75B/00

Fácil de usar y conectar

Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición SNOW hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

Ver todos los beneficios

Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y conectar

  • 512 GB

  • Edición Snow 3.0

Transferencia de datos rápida con USB 3.0 de alta velocidad

La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

Capacidad de almacenamiento de 512 GB para archivos de gran tamaño

Con la memoria de 512 GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.

USB con diseño moderno y colorido

Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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