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        Descontinuado

        SSD

        FM51SM130B/00

        Fácil de usar y conectar

        Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y conectar

        • 512 GB

        • Unidad de estado sólido

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        Funda protectora integrada para más comodidad

        Nunca más vas a perder la funda. La funda protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tenés que quitar la funda hacia atrás y conectar la memoria.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Obtener asistencia sobre este producto

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