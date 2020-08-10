Descontinuado
FM51SS050P/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo Plug & Play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.
512 GB
Unidad de estado sólido
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.
Comprimí todos los archivos de tu dispositivo flash USB y ahorrá espacio
Opiniones