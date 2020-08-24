Descontinuado
FM64FD170D/00
Fácil de usar y conectar
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
64 GB
Edición Motion 2.0
Pack de 2
Con la memoria de 64GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.