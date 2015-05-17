el equipo lo compre a principios de año, esteticamente me gusto me parecio interesante el asunto de los parlantes iluminados, lo practico de tener un dock para iphone (aunque ya esta obsoleto el puerto), entrada usb, y de miniplug. En si el equipo cumple pero el area de trabajo se limita a una habitacion completa, no lo compres para usarlo en una fiesta como dice la publicidad porque no te va a alcanzar. Entre sus funciones tiene una de karaoke, a mi no me funciono nunca, no se si esta defectuoso, pero probe con muchos microfonos y no pasaba nada, me imagino que no necesitara un mic philips para funcionar. El equipo no cuenta con memoria de configuracion por lo tanto se desenchufa y vuelve al principio, las luces al principio son un lujo, despues empiezan a molestar, solo desde el control remoto se pueden desactivar, si lo perdes no hay boton que apague las luces, y cada vez que el equipo enciende funcionan no importa si las desactivaste antes, ahi van a estar. Los parlantes estan desprotejidos no hay un tabique plastico o rejilla que los cubra lo que los hace vulnerables. Las funciones de volumen estan controladas por un JOG, que se desgasta y hace que el volumen suba y baje de manera incorrecta En cuanto a "como suena" es respetable no te va a defraudar en un ambiente chico, suena muy bien, philips incluye la opcion max sound y el DBB, el primero activa los tweeter por lo que he visto asi que es un switch de "que suene todo lo que trae".