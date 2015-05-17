Descontinuado
300W
Bailá al deslumbrante ritmo de la música. Las luces increíbles siguen el ritmo de las canciones para mayor diversión y emoción. Si no quieres las luces encendidas, simplemente apagá esta característica. Tus fiestas, celebraciones y eventos estarán llenos de glamour, gracias a estas sensacionales luces dinámicas.
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.
3.9
de 5
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
hernan1977
17/05/2015
Argentina
philips ponete las pilas trae los fwp 1000 asi completamos el equipo
el producto es barvaro de calidad lastima q lo trajeron incompleto y no informaron q no se enconsiguen los parlantes y uno inbirtio 7000 pesos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
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odyyy
13/09/2013
Argentina
esta bueno el producto pero falta accesorios!
el producto esta muy bueno aunque no esta completo falta los accesorios y no se consiguen aunque pidas de pagarlo y que te lo traigan ! si o si lo tenes que terminar complemetando con otro la idea es buena pero para mi punto de vista no esta completo !
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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pinguino
13/06/2014
Argentina
me gusta esta bueno
lo unico es que no se consigen los parlantes adisionales es una lastima.¿hay alguna forma de conectarles otros parlanteas adisionales ?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
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Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.