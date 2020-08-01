Elimina los humos nocivos de NO2/SO2 procedentes del tráfico

¿Quién quiere que su familia respire los gases de escape cuando hay tráfico intenso? El sistema de ventilación del vehículo crea un flujo de aire desde el exterior, por lo que los gases de escape tóxicos de los automóviles y camiones acaban en la cabina. Estos gases quedan atrapados en el interior del coche. Los niños en los asientos traseros pueden quedar expuestos a niveles peligrosos de contaminación muy superiores a los del exterior. La tecnología SelectFilter Plus de Philips trata los gases de escape como el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2), para que tu familia y tú puedan respirar con confianza.