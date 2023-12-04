Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
Uso con cable
Nuestro nuevo e innovador cortapelo Philips con peine recortador se diseñó para evitar que el pelo se quede atascado. De modo que podrás cortar tu pelo de principio a fin, sin interrupciones.
El cortapelo Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para lograr la máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñado para mantenerse tan afilado como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.2
de 5
120
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Fedelinx
04/12/2023
Argentina
Comprador verificado
Espectacular el uso del producto
Perfecto el andar del producto, estoy muy satisfecho y doy por sentado que la marca Philips está en lo más alto, muchas gracias
Ventajas
La atención, la calidad del producto y las promociones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
hecstur
19/06/2023
Argentina
Comprador verificado
Uso sencillo
Es un buen producto, muy fácil de usar, y sin tener demasiados accesorios resulta muy útil.
Ventajas
liviano y fácil de usar.
Contras
podría ser inalámbrico, además de poderse conectar a la red eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Nata 25
14/04/2022
Argentina
Excelente calidad
Calidad y precio se ajusta a mis necesidades. Perfecto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello
Cortá con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior
Cortá 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips