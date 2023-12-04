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Descontinuado

Hairclipper series 3000Cortacabello

HC3505/15

4.2
| (120) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Energía constante
Cortá el cabello de forma sencilla y rápida. La tecnología DualCut con cuchillas autoafilables permite cortar el doble de rápido*. La tecnología Trim-n-Flow cuenta con un peine recortador diseñado para evitar las obstrucciones; así podrás darle un mejor acabado a tu diseño de una sola pasada.
Ver todos los beneficios

Corte de pelo sencillo

Energía constante

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • Uso con cable

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo

Nuestro nuevo e innovador cortapelo Philips con peine recortador se diseñó para evitar que el pelo se quede atascado. De modo que podrás cortar tu pelo de principio a fin, sin interrupciones.

Máxima precisión con las cuchillas dobles

Máxima precisión con las cuchillas dobles

El cortapelo Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para lograr la máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñado para mantenerse tan afilado como el primer día.

Obtén un recorte perfecto y seguro

Obtén un recorte perfecto y seguro

Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.2

de 5

120

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

04/12/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Espectacular el uso del producto

Perfecto el andar del producto, estoy muy satisfecho y doy por sentado que la marca Philips está en lo más alto, muchas gracias

Ventajas

La atención, la calidad del producto y las promociones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

19/06/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Uso sencillo

Es un buen producto, muy fácil de usar, y sin tener demasiados accesorios resulta muy útil.

Ventajas

liviano y fácil de usar.

Contras

podría ser inalámbrico, además de poderse conectar a la red eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

14/04/2022

Argentina

Argentina

Excelente calidad

Calidad y precio se ajusta a mis necesidades. Perfecto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Cortacabello

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Avisos legales

  1. Cortá con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en cortes de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo de peine recortador anterior

  2. Cortá 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips