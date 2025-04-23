Trim-n-Flow
28 ajustes de largo (de 0,5 a 28 mm)
75 minutos de uso sin cable/8 horas de carga
100% lavable
Garantía de hasta 5 años
Un dispositivo en el que siempre puede confiar para lograr un estilo excelente. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería del uso excesivo, lo que prolonga eficazmente la vida útil de la cortadora.
Perfecta para cualquier longitud de corte de pelo, la cortadora Philips incluye 2 peines-guía ajustables y un peine-guía para barba adicional de 2 mm. Logre cortes precisos de 3 mm a 28 mm en incrementos de 1 mm. Use el peine-guía para barba incipiente de 2 mm para modelar su barba o retire el peine-guía para un corte extremadamente al ras de 0,5 mm.
Tecnología DualCut La cortadora Philips 3000 tiene tecnología DualCut, cuchillas dobles y se mantiene tan afilada como el primer día, garantizando máxima precisión.
4.6
de 5
264
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Bigby
23/04/2025
Argentina
Comprador verificado
Esta afeitadora me encantó
Me ha resultado genial, ahora puedo afeitarme en cualquier momento, es cómoda, fácil de limpiar, estéticamente linda, carga rápido y corta muy bien, estoy muy conforme.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Cortadora de pelo lavable
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lucsan222
16/02/2024
Argentina
Muy buena maquina
la afeitadora tiene toda la facha la verdad, varios peines y te da para cortar pelo y barba. los peines son de buen plastico y la graduacion de altura es muy precisa... la mia vino sin estuche, por lo que vi en las fotos el modelo que viene con estuche esta genial tambien, solo me arrepiento de no haberlo pedido asi.
Ventajas
Linda, practica, lavable 100% y super util
Contras
la verdad que nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Cortadora de pelo lavable
Sí, recomiendo este producto
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Luchiblu
03/02/2024
Argentina
Comprador verificado
Excelente
El producto es muy bueno, tiene mucha potencia a diferencia de un modelo anterior y no hace falta cargarla luego de cada afeitada. Llevo 7 afeitadas y aún no tuve que cargarla. No uso los adaptadores plásticos sino sólo las cuchillas. La contra, es su tamaño que resulta poco ergonómico y ligeramente pesada.
Ventajas
Durabilidad de la batería, potencia y calidad de los materiales
Contras
Peso y tamaño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Cortadora de pelo lavable
Sí, recomiendo este producto
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La garantía ofrece cobertura por hasta 5 años, lo cual incluye una garantía global estándar de 2 años, con 3 años adicionales disponibles al registrar el dispositivo en un plazo de 90 días después de la compra.
Se aplica exclusivamente a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto EE. UU., Canadá y China.