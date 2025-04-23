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Hairclipper series 5000 Cortadora de pelo lavable

HC5610/15

4.6
| (264) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Corte de pelo rápido, parejo y preciso.
El cortapelos 5000 de Philips le ofrece un corte de pelo rápido, parejo y preciso. Los 28 ajustes de longitud, la tecnología Trim-and-Flow y el sistema de doble cuchilla del dispositivo le permiten lograr rápidamente un acabado definido y uniforme.
Ver todos los beneficios

Precisión adicional para un corte de pelo versátil.

Corte de pelo rápido, parejo y preciso.

  • Trim-n-Flow

  • 28 ajustes de largo (de 0,5 a 28 mm)

  • 75 minutos de uso sin cable/8 horas de carga

  • 100% lavable

  • Garantía de hasta 5 años

Desbloquee una mayor duración de la batería mediante el diseño optimizado de DuraPower

Desbloquee una mayor duración de la batería mediante el diseño optimizado de DuraPower

Un dispositivo en el que siempre puede confiar para lograr un estilo excelente. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería del uso excesivo, lo que prolonga eficazmente la vida útil de la cortadora.

28 ajustes de longitud con selector de precisión

28 ajustes de longitud con selector de precisión

Perfecta para cualquier longitud de corte de pelo, la cortadora Philips incluye 2 peines-guía ajustables y un peine-guía para barba adicional de 2 mm. Logre cortes precisos de 3 mm a 28 mm en incrementos de 1 mm. Use el peine-guía para barba incipiente de 2 mm para modelar su barba o retire el peine-guía para un corte extremadamente al ras de 0,5 mm.

La cortadora Philips 3000 tiene tecnología DualCut, cuchillas dobles y se mantiene tan afilada como el primer día, garantizando máxima precisión.

La cortadora Philips 3000 tiene tecnología DualCut, cuchillas dobles y se mantiene tan afilada como el primer día, garantizando máxima precisión.

Tecnología DualCut La cortadora Philips 3000 tiene tecnología DualCut, cuchillas dobles y se mantiene tan afilada como el primer día, garantizando máxima precisión.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

264

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

23/04/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Esta afeitadora me encantó

Me ha resultado genial, ahora puedo afeitarme en cualquier momento, es cómoda, fácil de limpiar, estéticamente linda, carga rápido y corta muy bien, estoy muy conforme.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Cortadora de pelo lavable

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16/02/2024

Argentina

Argentina

Muy buena maquina

la afeitadora tiene toda la facha la verdad, varios peines y te da para cortar pelo y barba. los peines son de buen plastico y la graduacion de altura es muy precisa... la mia vino sin estuche, por lo que vi en las fotos el modelo que viene con estuche esta genial tambien, solo me arrepiento de no haberlo pedido asi.

Ventajas

Linda, practica, lavable 100% y super util

Contras

la verdad que nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Cortadora de pelo lavable

Sí, recomiendo este producto

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03/02/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente

El producto es muy bueno, tiene mucha potencia a diferencia de un modelo anterior y no hace falta cargarla luego de cada afeitada. Llevo 7 afeitadas y aún no tuve que cargarla. No uso los adaptadores plásticos sino sólo las cuchillas. La contra, es su tamaño que resulta poco ergonómico y ligeramente pesada.

Ventajas

Durabilidad de la batería, potencia y calidad de los materiales

Contras

Peso y tamaño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5610/15 Cortadora de pelo lavable

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. La garantía ofrece cobertura por hasta 5 años, lo cual incluye una garantía global estándar de 2 años, con 3 años adicionales disponibles al registrar el dispositivo en un plazo de 90 días después de la compra.

  2. Se aplica exclusivamente a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto EE. UU., Canadá y China.