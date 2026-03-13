ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Daily Collection Sandwichera

Descontinuado

Asistencia

Daily CollectionSandwichera

HD2384/10

Daily Collection Sandwichera

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF archivo, 330.9 kB
  • 13 March 2026

¡Es sencillo! Seleccione sus ingredientes favoritos, póngalos en las placas de corte y sellado, y disfrute de un sabroso sándwich en muy poco tiempo.

  • PDF archivo
  • 12 August 2026

Solución de problemas