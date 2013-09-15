Descontinuado
700 W
Se adapta a todo tipo de sándwiches gracias a las placas grandes.
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
clarete25
15/09/2013
Argentina
Esta barbaro este producto
Aunque no lo uso tan seguido, me encanta como quedan los sandwiches con este grill Es practico, seguro, facil de limpiar y guardar Fue una buena compra!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD2386/20 Parrilla para sándwiches
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD2386/20 Parrilla para sándwiches