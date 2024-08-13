HD2510/90
Tostadas crujientes todos los días
Tueste el pan como más le guste con el tostador Philips Essentials Collection Serie 1000. Los 6 ajustes de tostado hacen que todo sea posible, desde dejar el pan ligeramente crujiente hasta dorarlo.
Tostado duradero, seguro y eficiente
Diseño elegante y práctico
Descubra el equipo de desayuno completo
Un equipo de desayuno diseñado para lo que realmente cuenta. Descubra el equipo completo con cafetera de goteo y hervidor a juego.
Los seis ajustes le permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se quemen. Ajuste el nivel de tostado para que las tostadas queden exactamente como las quiere.
Disfrute de la versatilidad con dos ranuras anchas para utilizar una gran variedad de rebanadas diferentes, desde pan hasta bagels y todo lo demás.
2.3
de 5
4
Reseñas
Dei_
13/08/2024
Chile
Empleado de Philips
Tostadora práctica, ajustable y hermosa!
[Employee of philipsglobal] Me gustó mucho la tostadora! La elegí por la opción de ajustar el nivel de tostado, ya que en casa tenemos diferentes gustos de dorado y funciona perfectamente. La palanca para levantar las tostadas es muy práctica, eliminando el problema que tuve con la tostadora anterior de sacar las rebanadas en modo lucha. Aquí levantas la palanca y ya salen al alcance de tu mano. También aprecio la bandeja para migas, que mantiene la isla libre de miguitas y es fácil de desmontar y limpiar. Además, combina con la cafetera y el hervidor que compré a juego, así que visualmente queda genial en la cocina. Recomendadisima!
Ventajas
La palanca para levantar las tostadas permite retirarlas con facilidad y seguridad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000
Fecha de uso 2024-07-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000
Fecha de uso 2024-07-13
EGY61
01/06/2026
Argentina
Duro poco el funcionamiento
Compre la tostadora modelo HD2510/90 hace poco mas de un mes y ya dejaron de funcionar varios filamentos de la resistencia lo que provoca que el tostado sea deficiente
Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000
Fecha de uso 2026-05-31
Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000
Fecha de uso 2026-05-31
FacundoB
13/09/2026
Argentina
Malísima! No la compres
Es muy mala. Primero que no tienen ranuras anchas, hay que poner un pan cortado súper finito porque sino no entra. Sumado a eso aunque pongas el nivel más bajo se termina quemando todo el pan. Sinceramente la use 2 semanas, y ya estoy buscando un reemplazo.
Ventajas
Nada
Contras
Todo
Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000
Fecha de uso 2026-09-13
Esta reseña se realizó para Colección Essentials HD2510/90 Tostadora Philips Serie 1000
Fecha de uso 2026-09-13