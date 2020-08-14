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Descontinuado

Daily CollectionTostadora

HD2566/70

4.3
| (28) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Excelentes tostadas con total facilidad
Disfrute de deliciosas tostadas con esta tostadora compacta de Philips. Dispone de dos ranuras grandes, de anchura variable, para un tostado uniforme. Posee un control de tostado variable para tostar a su gusto. También cuenta con una bandeja recoge migas desmontable, que facilita su limpieza.
Ver todos los beneficios

Tostadora con diseño compacto y ranuras más grandes

Excelentes tostadas con total facilidad

  • 2 ranuras

  • Compacto

  • Blanco y azul

Tostadora compacta para ahorrar espacio en la encimera

La tostadora Philips ahorra espacio en la encimera gracias a su diseño compacto.

Grandes ranuras para distintos tipos de pan

Grandes ranuras para distintos tipos de pan

Las ranuras grandes se adaptan a distintos tipos de pan.

Bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza

Bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza

Limpieza sencilla gracias a la bandeja para migas desmontable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

28

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

14/08/2020

Argentina

Argentina

Perfecta

Es muy buena.comoda y útil.de fácil limpieza .la bandeja porta migas es muy buena

Ventajas

Muy cómoda

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora

Date of Use 2018-08-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora

Date of Use 2018-08-13

05/08/2020

Argentina

Argentina

Muy Útil y sencillo manejo.

Hola, un buen producto merece una muy buena calificación. Me gusta su sencillez, fácil manejo y la limpieza de la bandeja con los residuos del pan. Recomendable para toda persona que quiere un buen desayuno muy saludable. Y las tardes de grandes meriendas.

Ventajas

Gran compañero en las mañanas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora

Date of Use 2018-08-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora

Date of Use 2018-08-05

03/08/2020

Argentina

Argentina

Lista en todo momento

Excelente tostadora, hace los desayunos más agradables junto al exprimidor Philips. Sumamente agradecida a todos los años que de utilidad que me brindaron y hacen las mañanas más amenas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora

Date of Use 2018-08-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora

Date of Use 2018-08-03

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