Descontinuado
2 ranuras
Compacto
Blanco y azul
La tostadora Philips ahorra espacio en la encimera gracias a su diseño compacto.
Las ranuras grandes se adaptan a distintos tipos de pan.
Limpieza sencilla gracias a la bandeja para migas desmontable.
4.3
de 5
28
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
Negro Muga
14/08/2020
Argentina
Perfecta
Es muy buena.comoda y útil.de fácil limpieza .la bandeja porta migas es muy buena
Ventajas
Muy cómoda
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora
Date of Use 2018-08-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora
Date of Use 2018-08-13
Omaa
05/08/2020
Argentina
Muy Útil y sencillo manejo.
Hola, un buen producto merece una muy buena calificación. Me gusta su sencillez, fácil manejo y la limpieza de la bandeja con los residuos del pan. Recomendable para toda persona que quiere un buen desayuno muy saludable. Y las tardes de grandes meriendas.
Ventajas
Gran compañero en las mañanas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora
Date of Use 2018-08-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora
Date of Use 2018-08-05
profe ayu
03/08/2020
Argentina
Lista en todo momento
Excelente tostadora, hace los desayunos más agradables junto al exprimidor Philips. Sumamente agradecida a todos los años que de utilidad que me brindaron y hacen las mañanas más amenas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora
Date of Use 2018-08-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2566/70 Tostadora
Date of Use 2018-08-03