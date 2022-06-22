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  • Tostadas doradas y crujientes todos los días
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Daily CollectionTostadora

HD2581/00

4.3
| (30) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Tostadas doradas y crujientes todos los días
Esta tostadora compacta viene con ocho ajustes y dos ranuras grandes y variables para que puedas disfrutar de un tostado uniforme, sin importar los diferentes tipos de pan. La rejilla para bollos integrada también le permite calentar fácilmente sus bollos, pasteles y rollitos favoritos.
Ver todos los beneficios

Con ocho ajustes y una rejilla calientabollos integrada

Tostadas doradas y crujientes todos los días

  • Ocho ajustes

  • Rejilla calientabollos integrada

  • Diseño compacto

8 ajustes de tostado para todos los gustos

8 ajustes de tostado para todos los gustos

8 ajustes que le permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se quemen. Ajuste el nivel de tostado a su gusto y tueste el pan como prefiera.

2 ranuras ajustables grandes para diferentes tamaños de pan

2 ranuras ajustables grandes para diferentes tamaños de pan

2 ranuras variables grandes para diferentes tamaños de pan. La función de autocentrado mantiene el pan centrado para un tostado uniforme en ambos lados.

Rejilla integrada para calentar panecillos, masas o bollos

Rejilla integrada para calentar panecillos, masas o bollos

Rejilla integrada para calentar fácilmente sus bollos, masas y panecillos favoritos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

30

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

2

22/06/2022

Argentina

Argentina

Impecable

Me parece una genialidad, le doy uso a todas las funciones, la tengo hacer 3 años y está impecable. Muy buena calidad!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/00 Tostadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/00 Tostadora

12/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buenos los ocho ajustes de tostado.

Excelente funcionamiento.Lo recomiedo a mis familiares y amigos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/60 Tostadora

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

Perfecta para lo que quieras!

La tengo hace un mes y la experiencia es muy buena. Para las tostadas de la mañana, las medialunas calentitas gracias a la rejilla integrada y también para otros tipos de panes tipo criollos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/60 Tostadora

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