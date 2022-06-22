Ocho ajustes
Rejilla calientabollos integrada
Diseño compacto
8 ajustes que le permiten tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de que se quemen. Ajuste el nivel de tostado a su gusto y tueste el pan como prefiera.
2 ranuras variables grandes para diferentes tamaños de pan. La función de autocentrado mantiene el pan centrado para un tostado uniforme en ambos lados.
Rejilla integrada para calentar fácilmente sus bollos, masas y panecillos favoritos.
4.3
de 5
30
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Roumy
22/06/2022
Argentina
Impecable
Me parece una genialidad, le doy uso a todas las funciones, la tengo hacer 3 años y está impecable. Muy buena calidad!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/00 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
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pinkmisha
12/08/2020
Argentina
Muy buenos los ocho ajustes de tostado.
Excelente funcionamiento.Lo recomiedo a mis familiares y amigos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/60 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
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Xen27
11/08/2020
Argentina
Perfecta para lo que quieras!
La tengo hace un mes y la experiencia es muy buena. Para las tostadas de la mañana, las medialunas calentitas gracias a la rejilla integrada y también para otros tipos de panes tipo criollos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/60 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2581/60 Tostadora