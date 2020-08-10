Descontinuado
2 ranuras
Compacto
Beige blanco
Recalentar
2 ranuras anchas para tostar rebanadas gruesas o delgadas.
4 funciones en 1 (recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de tostado).
Recalentar para calentar una tostada en segundos.
3.8
de 5
8
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Snalgur
10/08/2020
Argentina
Funciona perfecto la tengo hace años! Increible !
Excelente producto, funciona perfecto despues de varios años
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2595/00 Toaster
Sí, recomiendo este producto
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Pauli17
18/07/2020
Argentina
Mi amiga del desayuno
lo que mas me gusta que tiene la posibilidad de descongelar eso es genial!
Ventajas
descongela y hace tostadas rapidisimo
Contras
es medio dificil de limpiar
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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pituco
10/09/2015
Argentina
Comprador verificado
muy buen producto
Muy buen producto , practico ,tamaño ideal para colocar en pequeños espacios.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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