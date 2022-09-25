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  • Tostadas crujientes sin importar si vienen cortadas o no
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Descontinuado

Viva CollectionTostadora

HD2637/90

4.5
| (31) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Tostadas crujientes sin importar si vienen cortadas o no
Las ranuras un 10% más anchas* junto con las rejillas autocentradas siempre fijan cada rebanada perfectamente en el centro, sin importar si son cortes delgados o gruesos, para lograr un tostado parejo.
Ver todos los beneficios

Ranuras extraanchas para insertar rebanadas delgadas o gruesas fácilmente

Tostadas crujientes sin importar si vienen cortadas o no

  • Tostador con 2 ranuras extraanchas

  • Calentador de panecillos incorporado

  • Negro

La ranura extraancha se adapta a rebanadas gruesas, delgadas, frescas o congeladas.

La ranura extraancha se adapta a rebanadas gruesas, delgadas, frescas o congeladas.

El mecanismo de autocentrado centra perfectamente cada corte para un tostado uniforme, independientemente del espesor.

Control de tostado ajustable de 7 niveles

Ajuste el nivel de calor de su preferencia y haga las tostadas como más le gusten.

Elevación para retirar de forma segura los trozos de pan más pequeños

Elevación para retirar de forma segura los trozos de pan más pequeños

Esta función le permite levantar los trozos más pequeños de pan de forma segura

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

31

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

2

25/09/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Robusta y elegante. Tostado muy parejo

Robusta y de excelente diseño. Tuesta muy parejo. Me hubiese gustado que fuese un poquito más pequeña, pero su prestación es excelente

Ventajas

Diseño y tostado parejo

Contras

Un poco más grande de lo que me hubiese gustado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora

06/04/2021

Argentina

Argentina

Realmente tiene unas funciones fantasticas!

Tostadora super completa, el selector te permite sacar las tostadas al punto que mas te guste, es rápida, podes calentar el pan fácilmente con el botón para esa función, se puede descongelar también, el accesorio para calentar bollos esta muy bueno, el sacamigas es re practico al igual que el pulsador para sacar trozos pequeños de pan, también me gustó mucho el ancho extra y como las rejillas aprietan el pan o los sándwiches, los tostados salen riquísimos y salvo que sea un pan común muy grueso, no se traba. en cuanto a materiales son todos de primerísima calidad, acá si que se esmeraron al igual que las terminaciones, también se puede enrollar el cable en la parte inferior del aparato, la carcaza si bien es de acero no se calienta. Cosas que me gustaría agregar: que venga con la tapa para cuando no se usa y la posibilidad de agregar el accesorio para hace sándwich tostados mas fácilmente, el que es comouna rejilla, en contra hasta ahora no le encontré nada.

Ventajas

Muy buenas funciones, practicidad, estética de lujo, materiales y terminaciones excelentes

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora

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11/08/2020

Argentina

Argentina

Linda y elegante

Es linda y elegante, salen las tostadas mas crujientes y la opción de calentar en la rejilla superior esta muy buena. Fácil de limpiar

Ventajas

Las mejores tostadas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD2637/90 Tostadora

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Avisos legales

  1. Ranura un 10% más ancha en comparación con el modelo anterior (HD2630)