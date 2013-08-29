Descontinuado
HD4407/20
2000 W
Placa acanalada
3 posiciones de grill
La alta temperatura de las placas para asar sellan todo el jugo y el sabor al interior de los alimentos. Esto se debe a que, en el momento en que los alimentos entran en contacto con las superficies de la parrilla, estos comienzan a dorarse y formar una sabrosa capa crujiente que mantiene todo el sabor en su interior, donde pertenece.
Amplio rango de temperatura (70°C a 230°C) para elegir la temperatura ideal para cada ingrediente y asegurar resultados perfectos para cada alimento.
Fácil de guardar en posición vertical; almacenamiento ordenado del cable y la bandeja.
2.3
de 5
6
Reseñas
lvh0878
29/08/2013
Argentina
este producto cumple con el servicio que uno busca
Producto con todo lo expresado en la publicidad y de buen rendimiento, es recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable
Sí, recomiendo este producto
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Maria20
20/12/2013
Argentina
Muy buen producto
El grill es cómodo, fácil de limpiar por tener placas removibles, y practico para guardar aunque los remaches o tornillos de las manijas se soltaron muy rápidamente y para ajustarlos fue necesario desarmar todo el artefacto, y al mes se volvieron a aflojar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable
Sí, recomiendo este producto
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paco
15/11/2013
Argentina
tiene una cocción excelente
Tiene una cocción excelente porque realmente las placas elevan la temperatura. Las placas no son de muy buena calidad en cuanto a antiadherencia y no se consiguen placas de repuesto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable
Sí, recomiendo este producto
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