Descontinuado
2000 W
Placa acanalada (Extra gruesa)
Placa de parrilla de alta temperatura
La alta temperatura de la placa de la parrilla eléctrica Philips sella todos los jugos y sabores de los alimentos. Esto ocurre porque en el momento en que la comida entra en contacto con la superficie de la parrilla, comienza a chisporrotear y dorarse, formando una sabrosa costra que mantiene toda la bondad y el sabor en el interior, donde debe estar.
La placa de parrilla extra gruesa retiene más calor que una parrilla estándar, por lo que se mantiene caliente incluso cuando coloca alimentos congelados sobre ella. Esta temperatura constante cocina los alimentos más rápido y de manera más uniforme. También mantiene la placa caliente en esos primeros momentos cruciales cuando coloca los alimentos en la parrilla, sellando todo el sabor y los jugos.
El termostato ajustable asegura un resultado perfecto.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
NicolasCordoba
29/03/2015
Argentina
Asados en departamentos
Vivo en Córdoba, Argentina. Compré el grill cuando estuve un mes sin gas hace dos años y no me arrepiento para nada. Anoche hicimos un matambre a la pizza y salió alucinante. Gracias philips saludos! PD: A la maxima temperatura podés incluso quemar la carne jajaja.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4417/20 Table grill
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4417/20 Table grill