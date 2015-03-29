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Descontinuado

Parrilla de mesa

HD4417/20

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Descubra los sabores más intensos
Esta parrilla de mesa Philips HD4417/20, potente pero compacta, tiene una placa de alta temperatura para sellar todo el sabor jugoso. Calienta rápidamente y tiene una placa extra gruesa que se mantiene caliente sin importar qué, mientras que el termostato asegura comidas perfectas.
Ver todos los beneficios

Temperatura alta constante para sellar el sabor

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  • 2000 W

  • Placa acanalada (Extra gruesa)

  • Placa de parrilla de alta temperatura

La placa de parrilla de alta temperatura sella todo el sabor

La placa de parrilla de alta temperatura sella todo el sabor

La alta temperatura de la placa de la parrilla eléctrica Philips sella todos los jugos y sabores de los alimentos. Esto ocurre porque en el momento en que la comida entra en contacto con la superficie de la parrilla, comienza a chisporrotear y dorarse, formando una sabrosa costra que mantiene toda la bondad y el sabor en el interior, donde debe estar.

La placa de parrilla extra gruesa se mantiene caliente, incluso con alimentos congelados

La placa de parrilla extra gruesa se mantiene caliente, incluso con alimentos congelados

La placa de parrilla extra gruesa retiene más calor que una parrilla estándar, por lo que se mantiene caliente incluso cuando coloca alimentos congelados sobre ella. Esta temperatura constante cocina los alimentos más rápido y de manera más uniforme. También mantiene la placa caliente en esos primeros momentos cruciales cuando coloca los alimentos en la parrilla, sellando todo el sabor y los jugos.

El termostato ajustable garantiza resultados perfectos para cada alimento

El termostato ajustable garantiza resultados perfectos para cada alimento

El termostato ajustable asegura un resultado perfecto.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
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1

29/03/2015

Argentina

Argentina

Asados en departamentos

Vivo en Córdoba, Argentina. Compré el grill cuando estuve un mes sin gas hace dos años y no me arrepiento para nada. Anoche hicimos un matambre a la pizza y salió alucinante. Gracias philips saludos! PD: A la maxima temperatura podés incluso quemar la carne jajaja.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4417/20 Table grill

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