Descontinuado
Hervor rápido y fácil
Gracias al elemento térmico plano, el hervidor hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro antisarro lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.
1.5 l 2400 W
Indicador de nivel de agua
Blanco y azul
Tapa con bisagra
La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.
El cable se puede enrollar alrededor de la base, lo que facilita la colocación del calentador de agua en la cocina.
El elemento oculto de acero inoxidable garantiza un hervido rápido y una limpieza fácil.
4.8
de 5
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Elü15
10/08/2020
Argentina
Genial
Es buenísimo ya que toda la familia la puede usarlo y es muy útil
Ventajas
Funciona perfecto y podes utilizar para calentar el agua para el mate.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2019-08-10
Rosii
02/08/2020
Argentina
La pava es fantástica
Le recomiendo a las ama de casa ...exelente muy rápida
Ventajas
Siempre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2020-04-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2020-04-02
Flor F
18/07/2020
Argentina
Rápido!
Hierve el agua en pocos minutos. Excelente producto!
Ventajas
Velocidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2018-07-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2018-07-18