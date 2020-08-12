Descontinuado
4.2
de 5
20
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Euge94
12/08/2020
Argentina
Duradera
Me regalaron está pava hace tres años , sigue con todas sus funciones. Exelente calidad.
Ventajas
Exelente calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4680/55 Kettle
Date of Use 2018-08-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4680/55 Kettle
Date of Use 2018-08-12
Monarca2020
11/08/2020
Argentina
Temperatura seleccionable
Por qué elijo esta calificación, porque es un producto excelente, en pocos minutos el agua está en el punto elegido, nunca tuve un problema, es un producto que lo elegiría una y otra vez...excelencia...!!!
Ventajas
Todo lo necesario para tener agua en poquísimos minutos
Contras
Nada...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4680/55 Kettle
Date of Use 2018-08-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4680/55 Kettle
Date of Use 2018-08-11
Alemsn43
10/08/2020
Argentina
Excelente
Excelente producto. Es muy buena calidad y me encanta el diseño
Ventajas
Tiene muy buena durabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4680/55 Kettle
Date of Use 2020-02-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4680/55 Kettle
Date of Use 2020-02-10