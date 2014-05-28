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Descontinuado

Philips Saeco InteliaCafetera espresso superautomática

HD8753/83

4.2

| (15) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Café espresso y cappuccino, solo pulsando un botón

Solo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia del espresso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un cappuccino o un espresso perfecto con solo tocar un botón.

Ver todos los beneficios

Con la más reciente tecnología Latte Perfetto de Saeco

Café espresso y cappuccino, solo pulsando un botón

  • Jarra y espumador de leche integrados

  • Acero inoxidable

Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos

Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos

Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

Café sin esperas gracias al hervidor de calentamiento rápido

Café sin esperas gracias al hervidor de calentamiento rápido

La tecnología del hervidor de calentamiento rápido de Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que podrá preparar un café tras otro.

Gracias al recipiente de doble cámara para leche puede conseguir la espuma perfecta

Gracias al recipiente de doble cámara para leche puede conseguir la espuma perfecta

Disfrute de las especialidades de leche de forma totalmente automática con la tecnología patentada del recipiente de doble cámara para leche. Solo vierta la leche en el recipiente, conéctelo a la cafetera y seleccione la bebida de café que desee. Con la tecnología de doble cámara, siempre disfrutará de sus bebidas de café profesionales con espuma de leche densa y duradera a la temperatura ideal, todo gracias a un flujo de leche constante y sin salpicaduras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

15

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

28/05/2014

Argentina

Argentina

Calidad garantizada.

Debo decir que esta es sin duda la mejor cafetera para el hogar que puede existir, si bien su precio no es accesible sin dudas se amortiza con la calidad del producto. El café sale excelente y la jarra para la leche es increíble, apretáis un botón y en menos de dos minutos tenes un capuchino fantástico y bien caliente. El ruido de la maquina es mínimo y las funciones de memorias son de mucha utilidad. En cuanto al sistema de limpieza es muy sencillo y práctico. La verdad que estoy muy contento con la compra y sin lugar a duda se la recomiendo a todo aquel que tenga a su alcance la compra de este gran producto !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/83 Cafetera espresso superautomática

Sí, recomiendo este producto

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09/12/2013

Argentina

Argentina

una cafeteria en casa

estoy en etapa de prueba, ya que solo hace unos dias que la tengo, pero hasta ahora todo ha sido de maravilla, el cafe sale exquisito, pudiendo regular su intensidad y cantidad, lo unico que hay que calcular cuanta leche poner en funcion de los capuchinos a realizar....

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/83 Cafetera espresso superautomática

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03/11/2013

Argentina

Argentina

Producto muy recomendado

Es la primera vez que tengo una cafetera express y estoy muy contento con mi Intelia Capuccino. Un excelente producto que hace unos cafés espectaculares. Gracias Philips

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/83 Cafetera espresso superautomática

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