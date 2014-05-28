Descontinuado
Café espresso y cappuccino, solo pulsando un botón
Solo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia del espresso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un cappuccino o un espresso perfecto con solo tocar un botón.
Jarra y espumador de leche integrados
Acero inoxidable
Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.
La tecnología del hervidor de calentamiento rápido de Saeco garantiza que su cafetera esté siempre lista. Ahora no tendrá que esperar entre la preparación de cada espresso, sino que podrá preparar un café tras otro.
Disfrute de las especialidades de leche de forma totalmente automática con la tecnología patentada del recipiente de doble cámara para leche. Solo vierta la leche en el recipiente, conéctelo a la cafetera y seleccione la bebida de café que desee. Con la tecnología de doble cámara, siempre disfrutará de sus bebidas de café profesionales con espuma de leche densa y duradera a la temperatura ideal, todo gracias a un flujo de leche constante y sin salpicaduras.
4.2
de 5
15
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
luchitozep
28/05/2014
Argentina
Calidad garantizada.
Debo decir que esta es sin duda la mejor cafetera para el hogar que puede existir, si bien su precio no es accesible sin dudas se amortiza con la calidad del producto. El café sale excelente y la jarra para la leche es increíble, apretáis un botón y en menos de dos minutos tenes un capuchino fantástico y bien caliente. El ruido de la maquina es mínimo y las funciones de memorias son de mucha utilidad. En cuanto al sistema de limpieza es muy sencillo y práctico. La verdad que estoy muy contento con la compra y sin lugar a duda se la recomiendo a todo aquel que tenga a su alcance la compra de este gran producto !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/83 Cafetera espresso superautomática
Sí, recomiendo este producto
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gahefer
09/12/2013
Argentina
una cafeteria en casa
estoy en etapa de prueba, ya que solo hace unos dias que la tengo, pero hasta ahora todo ha sido de maravilla, el cafe sale exquisito, pudiendo regular su intensidad y cantidad, lo unico que hay que calcular cuanta leche poner en funcion de los capuchinos a realizar....
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/83 Cafetera espresso superautomática
Sí, recomiendo este producto
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Gabrielc74
03/11/2013
Argentina
Producto muy recomendado
Es la primera vez que tengo una cafetera express y estoy muy contento con mi Intelia Capuccino. Un excelente producto que hace unos cafés espectaculares. Gracias Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Intelia HD8753/83 Cafetera espresso superautomática
Sí, recomiendo este producto
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