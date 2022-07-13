Descontinuado
12 programas
1000 g
Blanco
Timer programable de hasta 13 horas
La máquina para hacer pan de Philips cuenta con 12 programas preestablecidos fáciles de usar para hornear cualquier tipo de pan a la perfección, desde el rico y sabroso pan de trigo integral hasta variedades de pan sin gluten, francés y dulce. Además, prepara deliciosas masas de pasta, incluso mermeladas. Lo que sea que hornee, siempre será delicioso y fácil de hacer porque los ajustes preestablecidos se encargan de regular la temperatura y el tiempo para obtener los mejores resultados posibles. Si no tiene mucho tiempo, puede utilizar el programa rápido para obtener resultados en un período más breve o incluso un programa ultrarrápido que permite hornear en tan solo una hora.
Gracias al avanzado sistema de control de temperatura, la máquina para hacer pan VIVA de Philips le permite disfrutar del pan como le gusta, ya sea con corteza clara, media u oscura, tan solo con presionar el panel de control.
Disfrute del irresistible olor a pan recién horneado todas las mañanas: un verdadero placer y la manera perfecta de comenzar el día. Simplemente, programe el temporizador de retardo la noche anterior y la panificadora preparará y horneará el pan mientras duerme para que tenga pan recién hecho cuando se despierte o en cualquier momento que desee.
3.7
de 5
79
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
HISTORIALES DEL ASCENSO
13/07/2022
Argentina
EXCELENTE COMPRA
Compré la máquina para hacer pan en diciembre de 2015, mientras me encontraba en plena rehabilitación, luego de un accidente doméstico, en una hostería de San Martín de los Andes. Las recetas son muy prácticas, aunque reconozco que me costó un poco aprender. El pan queda exquisito, especialmente, el de salvado.
Ventajas
Todo.
Contras
Nada
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan
LeoRR
10/08/2020
Argentina
No hay nada mejor que pan casero y recién horneado
Adoro esta máquina! La programo en la noche y tengo el pan recién horneado para el desayuno. Hace años que ya no voy a la panaderia a comprar pan; porque desde que la tengo, el pan se hace en casa!
Ventajas
facilidad de uso, poder programarla para tener el pan a determinada hora, fácil limpieza
Contras
nada en contra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan
Ali57
04/08/2020
Argentina
Mi mejor asistente en la cocina
Es excelente. Practica. Fácil limpieza. amasa perfecto. Hago pan, budines, pan dulce, masas integrales, mermeladas...Uso el programa 10 y amasa masa de pizza, masa para medialunas, masa para pancho y hamburguesa. Todo amasa perfecto.
Ventajas
Todo!!! practica y fácil limpieza
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan