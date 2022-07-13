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  • Desayune con pan fresco todos los días
  • Desayune con pan fresco todos los días
  • Desayune con pan fresco todos los días
  • Desayune con pan fresco todos los días
  • Desayune con pan fresco todos los días
  • Desayune con pan fresco todos los días
  • Desayune con pan fresco todos los días
  • Desayune con pan fresco todos los días

Descontinuado

Daily CollectionMáquina para hacer pan

HD9015/30

3.7
| (79) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Desayune con pan fresco todos los días
Disfrute del irresistible olor a pan recién hecho todas las mañanas. Es muy fácil. Agregue los ingredientes por la noche, ajuste el temporizador para la mañana siguiente y deje que la máquina para hacer pan de Philips se encargue del resto.
Ver todos los beneficios

Prepare cualquier receta. Es fácil y riquísimo.

Desayune con pan fresco todos los días

  • 12 programas

  • 1000 g

  • Blanco

  • Timer programable de hasta 13 horas

12 programas preestablecidos para hornear pan y hacer masas e incluso mermeladas

La máquina para hacer pan de Philips cuenta con 12 programas preestablecidos fáciles de usar para hornear cualquier tipo de pan a la perfección, desde el rico y sabroso pan de trigo integral hasta variedades de pan sin gluten, francés y dulce. Además, prepara deliciosas masas de pasta, incluso mermeladas. Lo que sea que hornee, siempre será delicioso y fácil de hacer porque los ajustes preestablecidos se encargan de regular la temperatura y el tiempo para obtener los mejores resultados posibles. Si no tiene mucho tiempo, puede utilizar el programa rápido para obtener resultados en un período más breve o incluso un programa ultrarrápido que permite hornear en tan solo una hora.

3 niveles de tostado para lograr la corteza de su preferencia

3 niveles de tostado para lograr la corteza de su preferencia

Gracias al avanzado sistema de control de temperatura, la máquina para hacer pan VIVA de Philips le permite disfrutar del pan como le gusta, ya sea con corteza clara, media u oscura, tan solo con presionar el panel de control.

Temporizador de retardo de hasta 13 horas para que su pan esté recién horneado cuando despierte

Temporizador de retardo de hasta 13 horas para que su pan esté recién horneado cuando despierte

Disfrute del irresistible olor a pan recién horneado todas las mañanas: un verdadero placer y la manera perfecta de comenzar el día. Simplemente, programe el temporizador de retardo la noche anterior y la panificadora preparará y horneará el pan mientras duerme para que tenga pan recién hecho cuando se despierte o en cualquier momento que desee.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 5

79

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

13/07/2022

Argentina

Argentina

EXCELENTE COMPRA

Compré la máquina para hacer pan en diciembre de 2015, mientras me encontraba en plena rehabilitación, luego de un accidente doméstico, en una hostería de San Martín de los Andes. Las recetas son muy prácticas, aunque reconozco que me costó un poco aprender. El pan queda exquisito, especialmente, el de salvado.

Ventajas

Todo.

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan

10/08/2020

Argentina

Argentina

No hay nada mejor que pan casero y recién horneado

Adoro esta máquina! La programo en la noche y tengo el pan recién horneado para el desayuno. Hace años que ya no voy a la panaderia a comprar pan; porque desde que la tengo, el pan se hace en casa!

Ventajas

facilidad de uso, poder programarla para tener el pan a determinada hora, fácil limpieza

Contras

nada en contra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan

04/08/2020

Argentina

Argentina

Mi mejor asistente en la cocina

Es excelente. Practica. Fácil limpieza. amasa perfecto. Hago pan, budines, pan dulce, masas integrales, mermeladas...Uso el programa 10 y amasa masa de pizza, masa para medialunas, masa para pancho y hamburguesa. Todo amasa perfecto.

Ventajas

Todo!!! practica y fácil limpieza

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9015/30 Máquina para hacer pan

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