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Descontinuado

Pure Essentials CollectionVaporera

HD9140/90

4.7

| (19) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Descubra los sabores más intensos

Esta vaporera de alta calidad de Philips ofrece un exclusivo potenciador de sabor que realza el gusto de las comidas al vapor con un exquisito aroma a hierbas y especias. El timer, la función de conservación de calor y el libro de recetas lo ayudarán a preparar las comidas más ricas en todo momento.

Ver todos los beneficios

Vaporera con potenciador de sabor

Descubra los sabores más intensos

  • 9 L 900 W

  • Tiempos preestablecidos óptimos

El potenciador de sabor realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El potenciador de sabor realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo potenciador de sabor de la vaporera Philips agrega el exquisito aroma de las hierbas y especias, y brinda incluso más sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue sus hierbas y especias preferidas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y las especias y lo incorpora en los alimentos para obtener sabores exquisitos.

Tiempos preestablecidos para el pescado, las verduras, el arroz y muchos más

Tiempos preestablecidos para el pescado, las verduras, el arroz y muchos más

La cocina a vapor es un arte. Por eso, la vaporera de Philips ofrece una gran variedad de tiempos preestablecidos para interrumpir la salida de vapor automáticamente cuando se alcanza el tiempo de cocción ideal. Así podrá cocinar una enorme variedad de alimentos, como arroz, huevos, verduras, pollo y pescado. Consiga el resultado ideal sin perder el sabor ni las vitaminas.

Temporizador digital

Temporizador digital con indicador y desconexión automática.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

19

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

02/08/2020

Argentina

Argentina

Un producto esencial en la cocina

Es un producto esencial en la cocina, consumo casi nada de agua en comparacion con un metodo tradicional. Consume muy poco energia electrica. Los cubiculos son amplios y cocina todo tipo de comidas de forma silenciosa. Tambien tiene la posibilidad de cocer arroz.

Ventajas

Bajo consumo tanto de electricidad como de agua

Contras

Tarda un poco pero vale la pena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Date of Use 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Date of Use 2018-08-02

05/03/2017

Argentina

Argentina

Muy práctico.excelente producto

Muy fácil de usar..Y muy práctico.facil limpieza.y al tener timer no es necesario estar controlando mientras cocino.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

12/11/2013

Argentina

Argentina

Muy buen producto

Me parece un muy buen producto. Lo que aprendí a cocinar sale muy rico. Mi único inconveniente es la falta de recetas para poder realizar comidas más variadas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

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