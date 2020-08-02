Descontinuado
Descubra los sabores más intensos
Esta vaporera de alta calidad de Philips ofrece un exclusivo potenciador de sabor que realza el gusto de las comidas al vapor con un exquisito aroma a hierbas y especias. El timer, la función de conservación de calor y el libro de recetas lo ayudarán a preparar las comidas más ricas en todo momento.
9 L 900 W
Tiempos preestablecidos óptimos
El exclusivo potenciador de sabor de la vaporera Philips agrega el exquisito aroma de las hierbas y especias, y brinda incluso más sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue sus hierbas y especias preferidas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y las especias y lo incorpora en los alimentos para obtener sabores exquisitos.
La cocina a vapor es un arte. Por eso, la vaporera de Philips ofrece una gran variedad de tiempos preestablecidos para interrumpir la salida de vapor automáticamente cuando se alcanza el tiempo de cocción ideal. Así podrá cocinar una enorme variedad de alimentos, como arroz, huevos, verduras, pollo y pescado. Consiga el resultado ideal sin perder el sabor ni las vitaminas.
Temporizador digital con indicador y desconexión automática.
4.7
de 5
19
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Jorgito1492
02/08/2020
Argentina
Un producto esencial en la cocina
Es un producto esencial en la cocina, consumo casi nada de agua en comparacion con un metodo tradicional. Consume muy poco energia electrica. Los cubiculos son amplios y cocina todo tipo de comidas de forma silenciosa. Tambien tiene la posibilidad de cocer arroz.
Ventajas
Bajo consumo tanto de electricidad como de agua
Contras
Tarda un poco pero vale la pena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Date of Use 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Date of Use 2018-08-02
FátimaVioletta
05/03/2017
Argentina
Muy práctico.excelente producto
Muy fácil de usar..Y muy práctico.facil limpieza.y al tener timer no es necesario estar controlando mientras cocino.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
anita34
12/11/2013
Argentina
Muy buen producto
Me parece un muy buen producto. Lo que aprendí a cocinar sale muy rico. Mi único inconveniente es la falta de recetas para poder realizar comidas más variadas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer