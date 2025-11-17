HD9396/90
Hervido seguro y eficiente
Hermosa apariencia y fácil de usar
Capacidad familiar de 1,7 L
Té, café, comida infantil, chocolate, fideos instantáneos y más se pueden calentar a distintas temperaturas. Esta hervidora con control de temperatura ofrece 6 configuraciones de temperatura desde 40 °C hasta 100 °C para servir con perfección y seguridad siempre.
Una vez que la hervidora alcanza la temperatura deseada, nuestra función inteligente de conservación del calor mantiene la temperatura exacta del agua. No hay necesidad de hervir nuevamente.
No hay necesidad de esperar que el exterior de la hervidora se enfríe. Nuestra hervidora con control de temperatura cuenta con una doble capa asilada que garantiza un exterior frío constante al tacto mientras mantiene el calor en el interior para seguir disfrutando en comodidad.
3.0
de 5
3
Reseñas
Gato tato
17/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Es un producto para toda la vida
El producto es excelente, tenia otra pava electrica Phiips que me duró 20 años, y que ahora la usa mi hija todavía funciona perfectamente esta es más moderna la marca es bárbara
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HD9396/90 Hervidora de doble pared
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Paz*
23/12/2025
Argentina
Comprador verificado
La calidad es buena se siente que va a durar
No sirve para cebar directamente,no se puede regular el chorro de agua,tampoco se puede poner a una temperatura exacta porque va de 10 en 10 osea en 65 grados no se puede poner solo en 60 después ya en 70
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HD9396/90 Hervidora de doble pared
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Javielpintor
13/07/2026
Argentina
Incómoda y muy mal diseñada.
No se puede poner agua de forma cómoda, la tapa se abre poquísimo. Ademas no se puede ver cuanto se está llenando y que hay que torcerla para llenar y menos poder pasarle un trapito por dentro como sugieren las fotos de venta. No entra ni media mano por la apertura de la tapa. No la recomiendo.
Ventajas
Moderna y buena capacidad
Contras
La tapa abre poquisimo, didicil de llenarla, de ver hasta donde se puso agua y mucho menos limpiarla o secarla como se ve en las fotos de venta.
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HD9396/90 Hervidora de doble pared
Date of Use 2026-07-13
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Date of Use 2026-07-13