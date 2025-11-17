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Serie 7000Hervidora de doble pared

HD9396/90

3
| (3) Reseñas
Más de 10 alimentos y bebidas con la temperatura correcta
¿Sabía que sus bebidas favoritas, sopas y fideos tienen mejor sabor cuando se calientan a cierta temperatura? Nuestra hervidora con control de temperatura de doble pared calienta con precisión el interior, mientras mantiene fresco el exterior.
Ver todos los beneficios

Fácil de controlar con pantalla en el mango

Más de 10 alimentos y bebidas con la temperatura correcta

  • Hervido seguro y eficiente

  • Hermosa apariencia y fácil de usar

  • Capacidad familiar de 1,7 L

Más de 10 alimentos y bebidas

Más de 10 alimentos y bebidas

Té, café, comida infantil, chocolate, fideos instantáneos y más se pueden calentar a distintas temperaturas. Esta hervidora con control de temperatura ofrece 6 configuraciones de temperatura desde 40 °C hasta 100 °C para servir con perfección y seguridad siempre.

Función de conservación del calor

Función de conservación del calor

Una vez que la hervidora alcanza la temperatura deseada, nuestra función inteligente de conservación del calor mantiene la temperatura exacta del agua. No hay necesidad de hervir nuevamente.

Fría al tacto

Fría al tacto

No hay necesidad de esperar que el exterior de la hervidora se enfríe. Nuestra hervidora con control de temperatura cuenta con una doble capa asilada que garantiza un exterior frío constante al tacto mientras mantiene el calor en el interior para seguir disfrutando en comodidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 5

3

Reseñas

4
2

17/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es un producto para toda la vida

El producto es excelente, tenia otra pava electrica Phiips que me duró 20 años, y que ahora la usa mi hija todavía funciona perfectamente esta es más moderna la marca es bárbara

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HD9396/90 Hervidora de doble pared

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23/12/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

La calidad es buena se siente que va a durar

No sirve para cebar directamente,no se puede regular el chorro de agua,tampoco se puede poner a una temperatura exacta porque va de 10 en 10 osea en 65 grados no se puede poner solo en 60 después ya en 70

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HD9396/90 Hervidora de doble pared

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13/07/2026

Argentina

Argentina

Incómoda y muy mal diseñada.

No se puede poner agua de forma cómoda, la tapa se abre poquísimo. Ademas no se puede ver cuanto se está llenando y que hay que torcerla para llenar y menos poder pasarle un trapito por dentro como sugieren las fotos de venta. No entra ni media mano por la apertura de la tapa. No la recomiendo.

Ventajas

Moderna y buena capacidad

Contras

La tapa abre poquisimo, didicil de llenarla, de ver hasta donde se puso agua y mucho menos limpiarla o secarla como se ve en las fotos de venta.

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HD9396/90 Hervidora de doble pared

Date of Use 2026-07-13

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