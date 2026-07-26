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Accesorio de la Airfryer Kit para fiestas compacto
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Con este kit especial para fiestas de la freidora de aire de Philips, podrá organizar una fiesta divertida y saludable con todos sus platos de fiesta favoritos. Maximice la capacidad de cocción de la freidora de aire con la rejilla de doble capa y los moldes para muffins.
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¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba
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