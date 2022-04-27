Excelentes resultados
Cocina versátil
Superficie antiadherente
Descubra la nueva forma de asar sus alimentos gracias a la exclusiva superficie de la plancha tipo sartén para la freidora de aire. Gracias a la tecnología Rapid Air, los alimentos se cocinan de forma más saludable, ya que puede cocinar con poco o nada de aceite. Además, el exceso de grasa puede gotear fácilmente mientras asa debido a la superficie perforada.
Gracias a la superficie antiadherente, los alimentos asados son tan fáciles de sacar como de poner. De esa manera, obtendrá carne asada a la perfección e incluso podrá preparar los tipos más delicados de alimentos, como pescado y verduras.
La superficie se maximiza en comparación con la canasta normal, por lo que puede freír o asar fácilmente un pescado entero, un filete grande o porciones generosas de verduras.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Juju2022
27/04/2022
Argentina
Empleado de Philips
Aumenta la versatilidad de mi Airfryer
[Employee of philipsglobal] Me parece muy facil de usar y puedo hacer aun más preparaciones en mi Airfryer. A la hora de grillar el olor que se genera en mi cocina es mucho menor que si lo hiciera en una plancha.
Ventajas
Menos olor en la cocina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9910/20 Plancha tipo sartén compacta Essential
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9910/20 Plancha tipo sartén compacta Essential
patriveras
10/08/2015
Argentina
excelente accesorio
compramos hace poco la AIRFRYER , como no ha dado tan buen resultado compramos este accesorio grill que nos ha sido de gran utilidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9910/20 Plancha tipo sartén compacta Essential
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Accesorio de la Airfryer HD9910/20 Plancha tipo sartén compacta Essential
Al hornear pescado, en comparación con la cesta estándar de la Philips Airfryer.