Descontinuado
HD9925/00
Accesorio para hornear
El cajón extraíble y la cesta de alimentos tienen un revestimiento antiadherente y son aptos para lavavajillas para una limpieza fácil.
Con este accesorio especial para hornear de la Philips Airfryer, puede preparar todas sus recetas de repostería favoritas. ¡Hornee deliciosos pasteles, pan, gratinados, quiche y mucho más, de una manera fácil, rápida y saludable!
3.6
de 5
7
Reseñas
rocioyvictoria
14/08/2020
Argentina
Lo usamos todo el tiempo, perfecto para dos!
La combinación de esta fuente con la airfryer es genial! Convierte la freidora en un pequeño horno convector. Es fácil de lavar y su manija es muy cómoda para retirar de la canasta sin quemarse. Jamás se pega nada y he preparado todo lo que uno puede imaginarse en un horno... pan casero, tartas de manzana, empanadas, pastel de papa, verduras grilladas, hambueguesas, etc. Incluso la suelo usar para calentar comidas rápidamente ya que no pierden sabor ni textura. Es ideal para comidas individuales o para preparar la guarnición para dos personas. En casa estamos encantadas!
Ventajas
Fácil limpieza y practicidad.
Contras
Para familias grandes quizás su capacidad no sea suficiente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer
Ygnacio71
18/07/2018
Argentina
Complemento practico en la cocina,
[Employee of philipsglobal] Es un complemento practico en la cocina. Perfecto para cocinar las productos congelados que regularmente se hacen fritos en aceite, haciendolos más saludables. Por ejemplo se pueden hacer papas y las milanesas y empanizados. También sirve para tostar pan y calentar empanadas, hornear cupcakes y muffins en la mitad del tiempo del horno convencional.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer
aguchis
25/01/2017
Argentina
Nos encanta este accesorio
Compramos este accesorio para diversificar un poco las comidas que podíamos hacer con la Airfryer, y realmente estamos muy contentos. Es cierto que es pequeño, pero nosotros somos solo dos y es más que suficiente. El material es sumamente anti-adherente, por lo cual, cocines lo que cocines es sumamente sencilla su limpieza.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9925/00 Airfryer