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Accesorio de la Airfryer Kit para hornear L
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HD9925/01
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El kit para hornear L es el accesorio perfecto para ampliar la versatilidad de la Airfryer compacta. Prepare lasañas, guisos, curris, sopas, pasteles, muffins deliciosos… ¡y mucho más!
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Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Mi Philips Airfryer hace un ruido
Mi Philips Airfryer no aparece en la lista de dispositivos de la aplicación HomeID
Los alimentos de mi Airfryer no están crujientes/como esperaba
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