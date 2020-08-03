Descontinuado
Preparate para brillar
Dejá que tu pelo brille. Con la plancha para el cabello SalonStraight Active Ion tu pelo va a lucir espectacular y brilloso. La tecnología Ion, las placas de turmalina y la temperatura profesional te aseguran excelentes resultados.
180°C
Cerámica
IonBoost
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.
Gracias a la alta temperatura puedes moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.
La avanzada tecnología EHD+ de Philips te ofrece una distribución uniforme del calor, aun en altas temperaturas, evita el sobrecalentamiento, protege tu pelo y lo mantiene saludable y brillante.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
03/08/2020
Argentina
Excelente s funciones de uso.
Planchita cómoda, uso diario, no quema el cabello, no frezz. Práctica y comida para el uso.
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4638/00 Plancha para el pelo
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4638/00 Plancha para el pelo
Fecha de uso 2018-08-02