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Plancha para el pelo

HP4638/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Preparate para brillar

Dejá que tu pelo brille. Con la plancha para el cabello SalonStraight Active Ion tu pelo va a lucir espectacular y brilloso. La tecnología Ion, las placas de turmalina y la temperatura profesional te aseguran excelentes resultados.

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SalonStraight con Active Ion

Preparate para brillar

  • 180°C

  • Cerámica

  • IonBoost

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.

Temperatura de 180 °C para resultados perfectos

Temperatura de 180 °C para resultados perfectos

Gracias a la alta temperatura puedes moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.

Tecnología EHD+ para más protección y resultados más brillantes

Tecnología EHD+ para más protección y resultados más brillantes

La avanzada tecnología EHD+ de Philips te ofrece una distribución uniforme del calor, aun en altas temperaturas, evita el sobrecalentamiento, protege tu pelo y lo mantiene saludable y brillante.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

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1

03/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente s funciones de uso.

Planchita cómoda, uso diario, no quema el cabello, no frezz. Práctica y comida para el uso.

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4638/00 Plancha para el pelo

Fecha de uso 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4638/00 Plancha para el pelo

Fecha de uso 2018-08-02

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