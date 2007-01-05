Descontinuado
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Para lograr el peinado soñado
Un nuevo mundo para la mujer. El modelador Girl Glam ofrece cinco accesorios para que puedas cambiar de estilo todas las veces que quieras. Es ideal para las mujeres que quieren crear su propio estilo a su manera.
5 accesorios
La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.
Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.
Este accesorio le da al pelo una textura increíble y única.
Opiniones