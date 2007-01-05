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Modelador

HP4680/01

Para lograr el peinado soñado

Un nuevo mundo para la mujer. El modelador Girl Glam ofrece cinco accesorios para que puedas cambiar de estilo todas las veces que quieras. Es ideal para las mujeres que quieren crear su propio estilo a su manera.

Ver todos los beneficios

Girl Glam

Para lograr el peinado soñado

  • 5 accesorios

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.

Accesorio planchita para lacios increíbles

Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.

Ondulador para más textura

Ondulador para más textura

Este accesorio le da al pelo una textura increíble y única.

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